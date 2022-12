O pai do goiano Danilo Torrano, de 36 anos, que morreu ao evitar que o filho de 10 anos se afogasse no mar da Bahia, se emocionou no enterro do filho na manhã desta quarta-feira (7), em Goiânia. Na foto acima, ele está à direita do caixão.

“Criei um filho para servir de exemplo. Ele se foi tão cedo, mas agradeço de coração. Deus me deu ele por 36 anos. Ele veio e cumpriu o legado dele”, disse Mauro Rios ao se despedir do filho.

Durante o velório, o irmão, Diego Torrano, disse que perdeu parte de si e que vivia um pesadelo após a partida de Danilo. "Não tenho chão, não tenho nada. Estou em um pesadelo há 4 dias", disse Diego.

O corpo foi enterrado no Cemitério Vale do Cerrado, às 9h40.

Danilo, também conhecido pelo apelido de “Danilo Corsinha” era consultor financeiro e passava férias na praia de Guarajuba, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, quando desapareceu.

No dia em que o consultor financeiro desapareceu, ele estava com o filho e amigos e decidiram entrar no mar. O tempo começou a fechar, e as ondas ficaram mais fortes, levando o grupo ainda mais distante da areia.

O pai se preocupou em pegar o filho e tirar dos pontos mais fortes da onda e correnteza e o restante do grupo de amigos também conseguiu voltar para a areia. O consultor, no entanto, desapareceu.

Bombeiros fizeram buscas na região à procura do turista, mas o corpo dele foi encontrado na manhã da segunda-feira (5), dois dias depois do desaparecimento. Em nota, a Prefeitura de Camaçari disse que salva-vidas estão nas praias até as 17h e que o afogamento aconteceu depois desse horário. Assim que foram avisados, os bombeiros e todos os salva-vidas da costa começaram a fazer buscas.

