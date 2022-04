Cidades Pais de adolescente são condenados a pagar indenização à família de vítima de acidente Justiça entendeu que ficou claro que a família da vítima sofreu dano moral em virtude da perda da mulher no trágico acidente de trânsito

Os pais de um adolescente de Rio Verde foram condenados- a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 40 mil para a família de uma mulher que morreu depois de ser atropelada pelo menor. O acidente ocorreu em 22 de setembro de 2018 e o adolescente estava com o carro do irmão para ir a uma festa. O adolescente dirigia e entrava em festas usando documento falso,...