Cidades Pais de rapaz morto por policiais penais em Aparecida serão ouvidos pela polícia Mãe e pai de rapaz morto com um tiro na cabeça em abordagem de policiais penais, em Aparecida de Goiânia, prestam depoimento nesta sexta-feira (25)

Os pais de Hermes Júnior de Oliveira, de 26 anos, irão prestar depoimento para a Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) nesta sexta-feira (25). O rapaz foi morto na noite desta terça-feira (22), em Aparecida de Goiânia, com um tiro na cabeça. A família do jovem afirma que ele foi vítima de uma abordagem desastrosa de policiais penais nas proximidades do Complexo Pri...