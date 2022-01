Cidades Pais denunciam que alunos de colégio militar são obrigados a idolatrar tenente e governador; veja Gravações mostram estudantes com uniforme dentro da piscina e no pátio da escola tendo que saudar funcionário da unidade do setor Colina Azuis, em Aparecida de Goiânia

Pais de estudantes do Colégio Estadual da Policia Militar Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, denunciam que os filhos são obrigados a idolatrar um funcionário do local e até mesmo o governador Ronaldo Caiado durante as atividades na unidade. Em um vídeo os alunos aparecem dentro de uma piscina, uniformizados, tendo que tecer diversos elogios ao funcionário. “Essa situaç...