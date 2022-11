Para acompanhar os filhos no segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), pais do interior de Goiás foram a Goiânia neste domingo (20). O lavrador Divino Wilson, de 54 anos, contou que gastou mais de 2h da zona rural de Araçu até a capital, porque o filho não sabia se tinha uma cidade mais perto para fazer a prova.

“Ele não tinha muitas informações e ‘jogou’ para cá. A gente tá aguentando a mão aqui, meio difícil, sol quente, não tem lugar pra sentar, mas é para um bem maior, na esperança da melhora”, explicou Divino.

Divino e o filho foram de carro até a Universidade Paulista (Unip), na capital. O lavrador contou que, no primeiro dia de prova, ele esperou o adolescente, que tem 17 anos, até 19h.

Sob um calor de 27ºC, a manicure Núbia Pereira, de 37 anos, também espera a filha, que quer cursar nutrição. As duas são de Palmeiras de Goiás e gastaram mais de uma hora de ônibus até a capital.

“Em Palmeiras não aplicava a prova, estávamos entre Trindade ou Goiânia. Escolhemos Goiania. Vou ficar a tarde toda de castigo aguardando, mas vale super a pena”, disse a manicure.

