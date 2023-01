Palhaço, vendedor ambulante, mas, acima de tudo, um estudante que sonhava em cursar medicina. Este é Aluísio Gustavo Miranda da Silva, de 40 anos, que foi aprovado no curso após nove anos de dedicação.

“Meu Deus, é uma sensação única, uma sensação singular”, disse.

Aluísio sempre sonhou em ser médico. Ele nasceu em uma família simples de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Atualmente, mora em Aparecida de Goiânia. Ele sempre dividiu o tempo entre os estudos e o trabalho como palhaço, animando festas, ou vendendo brinquedos e algodão doce nos semáforos.

Durante o período de estudo, ficava em um quarto cercado de livros, apostilas e cadernos. A luta contra o cansaço da rotina exigiu algumas medidas incomuns.

“Eu enchia uma bacia de água e punha embaixo dessa mesa aqui. Eu estudava com o pé na água gelada para não dormir. Quando a água não resolvia mais, eu estudava em pé no quarto”, contou.

O foco do Aluísio sempre foi a medicina, mas ele não conseguia passar no concorrido vestibular. Em 2006, conseguiu ser aprovado para medicina veterinária. Porém, no fim do curso, descobriu uma alergia a pelo de animais. Assim, ficou inviável continuar na clínica onde ele trabalhava.

