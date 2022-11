Torcedores foram filmados durante brigas após o jogo do Brasil contra a Sérvia, na Copa do Mundo 2022, na última quinta-feira (24). Vídeos que circulam pela internet mostram mesas sendo jogadas, murros, empurrões, puxões de cabelo e até mesmo mulheres sendo agredidas. As agressões foram registradas no espaço do Copa Experience, no Passeio das Águas Shopping, e também em uma das unidades do Bahrem Bar, ambos em Goiânia.

No Copa Experience, pelos vídeos é possível ver que tanto homens quanto mulheres foram agredidos na pancadaria. Em um momento, uma torcedora tem seu cabelo puxado por um homem e, então, é derrubada no chão. Ao mesmo tempo, outra mulher pega uma cadeira e joga em outra moça. A briga acontece também mais ao centro do espaço, com seguranças do local tentando conter homens que dão socos uns nos outros.

A assessoria do Copa Experience informou que a confusão foi controlada pelas equipes de segurança do local, que foram também reforçadas após o ocorrido. Além disso, está proibido a entrada de torcedores vestidos com camisas de times de futebol regionais e nacionais, sendo permitida apenas a camisa da Seleção Brasileira.

Já no vídeo do Bahrem Bar, a briga chegou ao nível de torcedores serem empurrados até uma fonte d'água que fica em frente ao local. A filmagem mostra os garçons tentando conter a confusão. A reportagem tenta contato com a direção do espaço e, até o momento desta publicação, não houve sucesso.

Também foi pedido informações para a Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) e Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) sobre o assunto, mas não houve retorno até então. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) informou que a corporação não foi acionada.

Confira na íntegra a nota do Copa Experience:

A respeito do vídeo que circula nas redes sociais em que mostra o momento de uma briga no espaço do Copa Experience, no Passeio das Águas Shopping, esclarecemos que trata-se de um vídeo antigo, registrado no jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo. Na data, a confusão foi controlada pelas equipes de segurança do local, que foram também reforçadas após o ocorrido.

O último jogo, ocorrido nesta segunda-feira (28), foi transmitido de forma tranquila e pacífica, com a presença, inclusive, de profissionais da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), que permanecem à postos para garantir a proteção do público no local. Ficou proibida, ainda, a entrada de torcedores vestidos com camisas de times de futebol regionais e nacionais, sendo permitida apenas a camisa da Seleção Brasileira.