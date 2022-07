Cidades Pandemia e preço de insumos geraram atraso em obra do Terminal Isidória, justifica prefeito Quase dois anos depois, o novo terminal foi entregue, ao custo de R$ 19,5 milhões

Aconteceu, na manhã desta segunda-feira (25), a inauguração do novo Terminal Isidória, em Goiânia. A obra está sendo entregue com quase dois anos de atraso e com R$ 8,5 milhões a mais no orçamento inicialmente previsto. Segundo o prefeito Rogério Cruz, a pandemia e o aumento no preço dos insumos fizeram com que a prefeitura tivesse que renegociar as aquisições para a...