O presidente nacional da Equatorial, empresa que assumiu o controle do fornecimento e da distribuição de energia elétrica em Goiás, reconheceu, nesta terça-feira (3), ter haviado investimentos por parte da Enel no cenário energético, mas que eles acabaram não sendo suficientes para acompanhar as demandas proporcionadas pelo crescimento do estado. Segundo Augusto Miranda, que anunciou um plano de 100 dias, o objetivo agora é alinhar a eficiência do serviço com essas demandas.

Conforme Miranda, que participou de uma coletiva de imprensa nesta terça, ao lado do presidente da Equatorial em Goiás, Lener Jayme, cada estado possui suas particularidade no quesito de fornecimento de energia, mas que o crescimento acima da média apresentado por Goiás nos últimos 10 anos acabou extrapolando o serviço oferecido pela Enel.

"A Enel fez os investimentos dela. Naturalmente, os investimentos que a Enel fez surtiram efeito, mas não os efeitos para um estado que cresce a uma taxa como essa. Não deu pra atender", disse.

Na coletiva realizada desta terça-feira, a Equatorial anunciou um plano de ações de 100 dias para atendimento aos 237 municípios da área de concessão, que abriga 3,3 milhões de unidades consumidoras. Conforme a empresa, entre as ações, estão investimentos estruturais "na melhoria de distribuição de energia e atendimento à demanda reprimida, com novas linhas de distribuição e subestações."

Esse plano projeta três novas subestações, três novas linhas e subtransmissão, 9,6 mil novas ligações de baixa e média tensão e 98,5 mil de baixa tensão.

A reportagem entrou em contato com a Enel, que informou que não vai se manifestar.