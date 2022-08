A paraquedista Raquel Zendron, de 35 anos, que ficou tetraplégica após uma cirugia de hérnia, se casou na última semana e emocionou todos os convidados da festa ao dançar com o marido, o militar Jefferson Lages, de 34 anos, como se estivesse de pé (vídeo acima). A cerimônia civil foi realizada na quinta-feira (4), em Anápolis e sexta-feira (5) no religioso, em uma fazenda em Campo Limpo de Goiás. No ano passado, ela já havia dado outro exemplo de superação ao voltar a saltar de paraquedas após os acontecimentos médicos.

Raquel e Jefferon se conheceram em 2017, mesmo ano em que ela começou a saltar de paraquedas. Ela conta que os dois se viram pela primeira vez no próprio espaço de paraquedismo e, para fazer jus à paixão e emoção em que ambos sentiam ao saltar, o noivado foi feito no céu, enquanto saltavam, dois anos após se conhecerem, em 2019. Na época, Raquel trabalhava como bancária em Anápolis e seu então noivo, morava em Brasília.

Em 2020, com o casamento já marcado para julho, Lages, recebeu uma proposta de emprego que exigia sua mudança para a cidade de Rondonópolis (MT). A noiva, Raquel, também ia se mudar para a cidade após uma transferência no trabalho.

Segundo ela, em fevereiro daquele ano, quando estava com o apartamento alugado na nova cidade e mobilhando a casa, ela decidiu operar após o diagnóstico de uma hérnia. Como estava perdendo a força nos braços e ia se mudar em breve, queria estar bem para trabalhar. Sua cirurgia era para ter sido simples, mas ela acabou ficando tetraplégica. “Depois da cirurgia, eu sai sem movimentos. Hoje se sabe que houve uma lesão medular, mas não sabemos o que aconteceu para isso ter ocorrido”, relata.

Após a cirurgia, Raquela precisou ficar 15 dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Depois, começou a fazer fisioterapia, terapia ocupacional e conseguiu recuperar parte dos movimentos do braços. Os planos do casal precisaram ser adiados e, então, marcaram uma nova data de casamento. A cerimônia era para ter sido realizada no ano seguinte, mas Raquel precisou operar o braço novamente. Então, se casaram no ano de 2022.

“O casamento já era um momento muito esperado, mas com tudo isso que aconteceu, virou algo ainda mais especial. Um momento que íamos encontrar com a nossa família e amigos. Muita gente que, desde o que houve, eu não tinha visto ainda”, diz Raquel. Apesar de seus pais morarem em Anápolis, sua família é de Santa Catarina.

Ela conta que todos os detalhes do casamento foram pensados com muito cuidado. “Cuidamos de cada coisinha... Foi um casamento cheio de amor, cuidado e carinho. Estou muito realizada”.

Com a recuperação em andamento, Raquel conseguiu voltar a fazer algo que tanto amava e lhe dava a sensação de liberdade: o salto de paraquedas. O retorno foi no dia 28 de setembro de 2021 e, desde então, ela já pulou quatro vezes. Agora, os saltos precisam de adaptações, mas ainda assim, a emoção continua. “Hoje eu pratico o salto duplo, que é aquele quando você não tem experiência e procura um local para saltar acompanhado de um instrutor. Confesso que não é a mesma coisa, mas já me sinto muito feliz por poder estar no céu de alguma forma”, diz. O retorno aos saltos significa um recomeço na vida de Raquel, bem como a construção da nova família com o casamento.

Leia também:

- Ivete Sangalo posta vídeo do acidente que lesionou seu braço

- Vidas são transformadas por cães de projeto social em Goiás

- Menina com hidrocefalia recebe alta após passar por cirurgia em Goiânia