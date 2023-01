Um homem foi preso em flagrante suspeito de roubar, matar e ocultar o corpo do auditor fiscal Carlos Alberto Barbosa, de 64 anos, e de sua mãe, Sebastiana Aparecida Barbosa, de 85, que eram parentes de sua esposa. Além da prisão de José Eterno de Andrade Filho, na casa das vítimas, um apartamento na Avenida Goiás, no Setor Central, em Goiânia, sua mulher e filho foram presos em Ituiutaba, município de Minas Gerais, com o veículo dos familiares, logo após abandonarem o corpo da idosa. A prisão aconteceu na noite desta quinta-feira (26). O trio ainda é suspeito pelo homicídio de uma terceira mulher na cidade de Prata (MG), também da família.

A investigação do crime começou depois que a Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) encontrou e identificou o corpo da idosa com marcas de violência às margens da BR-153, na cidade de Professor Jamil, cidade à 70 quilômetros de Goiânia. Após a identificação do corpo, os policiais localizaram a casa da vítima e lá encontraram o suspeito. Luciene Theodoro de Andrade e Eduardo José de Andrade também foram presos em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) com o carro das vítimas.

O corpo do auditor ainda não foi encontrado, mas o suspeito disse aos policiais que o homem foi morto no dia 19 de janeiro de 2022. A suspeita é de que o cadáver foi carbonizado em um canavial na divisa entre os estados de Goiás e Minas Gerais. A idosa morreu na quarta-feira (25). Câmeras de segurança registraram o momento quando o trio retirou os corpos das vítimas do apartamento com a ajuda de uma cadeira de rodas (vídeo acima).

Ainda na casa das vítimas, o suspeito confessou aos policiais a autoria dos crimes, bem como o envolvimento da esposa e do filho.

Suspeitos eram parentes das vítimas

Sebastiana era tia de Luciene. A mulher recebeu a sobrinha em casa como se fosse uma visita normal, no dia 15 de janeiro, dia de seu aniversário. Após a chegada da família, o trio manteve as vítimas em cárcere privado para extorqui-los. Além do carro, joias e dinheiro foram roubados.

Carlos ficou preso em um dos cômodos da casa, recebendo comida e água, e Sebastiana, que era cadeirante, seguiu no quarto dela.

A PC-GO informou que o crime teria sido motivado pelo fato de que Luciene estaria devendo uma grande quantidade de dinheiro para um agiota em Minas Gerais e precisava pagá-lo.

A polícia mineira ainda não encontrou o corpo da outra mulher que o trio é suspeito do envolvimento na morte. A vítima também era da mesma família. O POPULAR pediu mais informações para a PC-MG sobre as investigações no estado e aguarda retorno.

A divulgação da imagem e identificação dos indiciados é autorizada pois visa auxiliar na continuidade das investigações e na localização dos dois corpos que seguem desaparecidos.