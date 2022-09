Cidades Parentes ligados a políticos são nomeados na Comurg Levantamento feito pelo POPULAR encontra pessoas com relação familiar contratadas no mesmo dia e com salário igual que variam de R$ 2,6 mil a R$ 15 mil. No dia da reportagem, presidência da companhia exonera 6 dos 7 nomes citados.

O aumento no número de nomeações para cargos comissionados na Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) a partir de abril deste ano coincide com a indicação no mesmo período de pessoas que mantém entre si relação de parentesco e ligação com políticos que disputam as eleições em outubro. Levantamento feito pelo POPULAR identificou pelo menos três casos envo...