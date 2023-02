Cadeira adaptada para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida vai permitir que visitantes explorem as trilhas do Parque Altamiro de Moura Pacheco (Peamp), que fica localizado na rodovia BR-153, entre Goiânia e Terezópolis. Equipamento foi adquirido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

De acordo com a Semad o equipamento batizado de Julietti, é de uso gratuito e são necessárias duas pessoas para guia-la, uma na frente para puxar e outra na parte de trás ajudando a empurrar usando barras paralelas.

“Esse projeto é o início de várias iniciativas que a secretaria pretende colocar em prática para trazer mais acessibilidade nas áreas de uso público de todas as unidades de conservação do Estado” disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Vulcanis.

O recurso para aquisição da cadeira veio da auto composição ambiental, onde a Semad propõe um acordo para a pessoa autuada e, por meio do diálogo, a multa geralmente é convertida em benefícios para o meio ambiente e em ações de preservação da natureza. As audiências costumam ser rápidas e não é necessária a participação de um advogado.

A Semad informou que o Peamp está aberto de quarta-feira a domingo, das 8h às 17h para visitação pública para trilhas, passeios de bicicleta e mountain bike. Já a Trilha do Lago, abre apenas aos sábados, domingos e feriados. Os grupos interessados em realizar visitas monitoradas devem fazer agendamento antecipado.

