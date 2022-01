Cidades Parque Mutirama continuará com horário estendido até 16 de janeiro Local está aberto das 16h às 22h desde o dia 14 de dezembro

A Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) prorrogou a abertura do Parque Mutirama durante a tarde e noite até o domingo, dia 16 de janeiro, durante as férias escolares. “Recebemos vários pedidos, nas redes sociais e na administração para continuar aberto em horário estendido. Tanto as crianças quanto os pais poderão visitar o Mutirama também durante a n...