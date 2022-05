Cidades Parque Mutirama em Goiânia recebe grupo de sem-teto Com a queda na temperatura, prefeitura acolhe pessoas que vivem nas ruas. Defensoria critica medida por considerá-la improvisada

Com a chegada da frente fria, a população de rua de Goiás começou a ser atendida de forma emergencial em abrigos, com cobertores e alimentação. As ações realizadas com apoio de associações contam com doações feitas em dezenas de locais. Em Goiânia, o Parque Mutirama está sendo utilizado como abrigo provisório. Apesar do anúncio de esforços, o Núcleo Especializad...