O Parque Mutirama liberou os brinquedos Tobogã e Music Express, durante o mês de julho, período de férias escolares. As atrações passaram por um período de pausa, em decorrência da pandemia, já que não era possível manter distaciamento.

O horário de funcionamento do parque é de quinta-feira a domingo, das 10h às 16h. Durante todo o mês de julho, o espaço conta com a ação “Bilheteria Solidária”, para arrecadação de alimentos não perecíveis às famílias carentes.

Segundo a Prefeitura de Goiânia, a expectativa é receber aproximadamente 200 mil pessoas nos Parques Mutirama e Zoológico durante as férias escolares.

O Mutirama é uma opção de lazer que marcou gerações desde a inauguração, em 1969. A história da atração, localizada entre as Avenidas Independência, Araguaia e Contorno, no coração de Goiânia, mistura-se à história da capital.

Zoológico

O Parque Zoológico de Goiânia é mais uma opção de diversão durante as férias das crianças. Localizada na Alameda das Rosas – Setor Oeste, é um dos principais cinturões verdes da cidade.

Atualmente, o local conta com cerca de 480 animais pertencentes a 118 espécies de aves, répteis e mamíferos, das quais 28 estão ameaçadas de extinção. Animais como Anta, Lobo-Guará, Macaco-Aranha, Tamanduá-Bandeira, Onça Pintada, Ararajuba, Arara Azul e Papagaio do Peito Roxo fazem morada no parque.

Dentre as atrações, os visitantes poderão conhecer os quatro filhotes de lobos-guará nascidos no Zoológico em 2021. E, ainda, o filhote de tamanduá-bandeira, que nasceu neste ano e recebeu o nome de Ploc.

Os visitantes também poderão apreciar todas as melhorias promovidas no parque, com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida às espécimes que vivem no Zoológico.

O funcionamento do Zoológico de Goiânia é de quarta-feira a domingo, das 08h30 às 17h. A entrada inteira custa R$ 5, e a meia entrada R$ 2,50. É possível encontrar no parque opções para lanches rápidos em quiosques ou em carrinhos de pipoca e churros.

