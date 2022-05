O Parque Mutirama vai sediar a campanha “Doe suas tranças, Rapunzel”, neste sábado (21) e neste domingo (22). A ação tem como objetivo arrecadar cabelos para fabricação de perucas que serão doadas a mulheres e crianças que fazem tratamento contra o câncer.

O projeto, foi criado pela atriz goiana Franciele Assunção, em 2018, conta com o apoio da Prefeitura de Goiânia, e retorna neste ano em formato presencial após interrupção por conta da pandemia da Covid-19. O evento também contará com arrecadação de produtos de higiene para pacientes internados no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Goiânia.

Doação

Os cabelos doados serão encaminhados para Santa Casa de Misericórdia, onde voluntários irão realizar a confecção das perucas para serem doadas. Os pacientes irão preencher uma ficha e passarão por uma triagem antes de receber as perucas, que são escolhidas de acordo com o perfil do rosto e o gosto da paciente que está em tratamento.

Abertura do evento será com uma apresentação da Rapunzel. O evento contará com 15 personagens infantis, que estarão disponíveis para fotos. Serão instaladas tendas, salões de beleza e barbearias parceiras que realizarão os cortes de cabelo.

Serviço

Assunto: Campanha “Doe suas tranças, Rapunzel”

Data: 21/05 e 22/05 – sábado e domingo

Local: Parque Mutirama – Avenida Contorno, Setor Central, Goiânia

Horário: 13h

