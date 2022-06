Cidades Parques estaduais de Goiás recebem mais visitantes após mudanças causadas pela pandemia Pesquisa mostra que população busca áreas cada vez mais verdes como destino de turismo

A pandemia da Covid-19 fortaleceu a relação dos brasileiros com as áreas verdes do país. É o que diz o estudo Parques do Brasil – Percepções da População 2022 que acaba de ser divulgado pelo Instituto Semeia, uma organização da sociedade civil criada em 2011. Por causa das medidas de isolamento social, a discussão sobre os benefícios físicos e mentais do contato com a...