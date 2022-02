Cidades Parte da estrutura da ponte sobre o Córrego Água Limpa, em Goiânia, se rompe após chuva Em nota, a Prefeitura informou que o local já foi sinalizado e orienta que os condutores busquem rotas alternativas, enquanto as equipes da Seinfra fazem uma avaliação no local

Parte da estrutura da ponte sobre o Córrego Água Limpa, no Residencial Vale do Araguaia, em Goiânia, rompeu durante a forte chuva deste sábado (19). A via foi interditada e uma barreira de concreto foi instalada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) do local de acesso ao residencial até a saída para Senador Canedo. Vídeos feitos por uma moradora do loc...