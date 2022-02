Cidades Parte de aterro na GO-403, no Jardim Califórnia, em Goiânia, desmorona Volume do Rio Meia Ponte subiu após as últimas chuvas

Atualizada às 12h21. As últimas chuvas elevaram o volume do Rio Meia Ponte e a força da água causou um desmoronamento de parte do aterro no início da GO-403, no Jardim Califórnia, próximo à antiga Colônia Santa Marta, região Leste de Goiânia. A reportagem do POPULAR esteve lá na manhã desta segunda-feira (21) e constatou falta de sinalização para os motorist...