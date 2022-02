Cidades Parte de caminhão com 65 cabeças de gado desaparece depois de cair no Rio Meia Ponte, em Goiânia O motorista, de 40 anos, informou à polícia que o trânsito estava lento no momento em que passava pela ponte, e o veículo teria apresentado defeito mecânico

Parte de um caminhão desapareceu depois de cair no Rio Meia Ponte, em Goiânia, na tarde deste sábado (19). Havia 65 cabeças de gado no compartimento. Segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o volume de água está acima do normal em virtude das chuvas, e nada pôde ser feito. O trânsito no local fluiu normalmente. De acordo com a corporação, a carr...