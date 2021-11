Cidades Parte de panificadora explode após vazamento de gás e deixa ferido, em Aparecida de Goiânia Uma funcionária de 22 anos precisou de atendimento médico e teve queimaduras em 70% do corpo

Parte de uma panificadora explodiu na tarde desta terça-feira (2) na Rua 05, no setor Residencial Brasicon, em Aparecida de Goiânia. A principal suspeita é de que ocorreu vazamento de gás no estabelecimento. Uma funcionária, de 22 anos, precisou de atendimento médico e teve queimaduras em 70% do corpo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi levada por te...