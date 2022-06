Cidades Parte do teto de escola desaba em Senador Canedo De acordo com testemunhas que estavam no local, o acidente ocorreu minutos depois de uma criança e uma servidora sair da sala de aula e, felizmente, ninguém se feriu

Parte do teto da Escola Municipal João Soares da Silva desabou nesta terça-feira (21), no Conjunto Uirapuru, em Senador Canedo. De acordo com testemunhas que estavam no local, o acidente ocorreu minutos depois de uma criança e uma servidora sair da sala de aula e, felizmente, ninguém se feriu. O POPULAR tentou contato com a administração da escola, por telefone ...