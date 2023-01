Uma mulher de 40 anos ficou em estado grave após um acidente entre um carro e uma motocicleta na noite desta sexta-feira (6), no Setor Parque Amazônia, em Goiânia. Segundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), a vítima era passageira da moto e o capacete dela saiu da cabeça após a batida.

Os investigadores descrevem que a motocicleta seguia pela pista paralela à Av. Transbrasiliana e que o condutor não respeitou a sinalização de Pare no cruzamento com a Rua Marino. Neste momento, bateu na lateral de um carro que realizava uma conversão à direita para entrar na rua, o que é permitido no local.

Com a batida, o capacete da passageira da moto saiu da cabeça dela, ela foi arremessada e caiu na pista, ficando inconsciente, informou a Dict. “O condutor da moto também caiu na pista, mas não sofreu lesões corporais, levantou-se em seguida e permaneceu no local”, afirmam as equipes da delegacia.

O motorista do carro não teve ferimentos, permaneceu no local e realizou o teste de bafômetro, que deu negativo para uso de bebidas alcoólicas. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate da passageira, que foi levada em estado grave para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugo).

O POPULAR entrou em contato com a unidade para solicitar o estado de saúde da paciente, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria. A Polícia Técnico-Científica esteve no local para realizar a perícia e um inquérito será aberto na Dict para apurar as circunstâncias do acidente.

