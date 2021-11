Cidades Passageiro é flagrado movendo para-brisa de carro com o braço em Luziânia Motorista cometeu ao menos três infrações graves, que somam 15 pontos na carteira, informou a Polícia Rodoviária Federal

Um homem foi filmado sentado na janela de um carro durante uma forte chuva em Luziânia, cidade goiana no Entorno do Distrito Federal. Durante o vídeo é possível ver o passageiro movimentando o para-brisa do veículo com o braço. O flagrante foi feito na última segunda-feira (22), em uma estrada de terra que liga o Setor Fumal ao Bairro São Caetano. A via é usada ...