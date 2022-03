Cidades Passageiro é suspeito de agredir funcionária de aeroporto após ter voo remarcado A funcionária agredida foi encaminhada para a delegacia e registrou queixa

- A madrugada desta sexta-feira (25) foi tumultuada no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Um passageiro promoveu um quebra-quebra no balcão de atendimento da Gol e, segundo a empresa, chegou a agredir uma funcionária. Outro passageiro acompanhou a situação e fez registros do local após a confusão. Em nota, a companhia aérea informou que o passageiro sairia de Goi...