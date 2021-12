Cidades Passageiro pagará meia para viagem de até 5 km na Grande Goiânia Projeto dá início ao fim da tarifa única e deve ser implantado em toda a região metropolitana em 2022. Fase de testes identificará se a medida implicará em prejuízos operacionais. Ideia é de que benefício funcione seguindo o modelo de anéis tarifários

A partir de 2022, os usuários do sistema metropolitano de transportes coletivos de Goiânia poderão pagar meia tarifa para usar o serviço no caso de deslocamentos curtos, de até cinco quilômetros (km). Esta é a primeira ideia que vem sendo discutida na Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) com relação ao fim da tarifa única no sistema, em que o passag...