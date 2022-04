Cidades Passageiros a caminho de evento com Bolsonaro ficam feridos após ônibus tombar na BR-060 Grupo de passageiros seguia para Rio Verde com intenção de resolver problemas de documentação fundiária no evento com a presença do presidente

*Atualizada às 10h51 Um ônibus com 22 pessoas a bordo tombou na manhã desta quarta-feira (20), na BR-060, em Goiás, deixando várias pessoas feridas. O veículo, que tinha como destino um evento em Rio Verde com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), saiu do município de Padre Bernardo quando, por motivo ainda desconhecido, o motorista perdeu o controle da ...