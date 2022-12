Um ônibus pegou fogo na manhã desta quarta-feira (21), na BR-153, perto de Morrinhos, na região sul de Goiás. O caminhoneiro Francisco Canal, que passava pelo local, filmou as chamas (assista acima).

A Triunfo Concebra, responsável pela rodovia, informou que havia 23 passageiros e o motorista no veículo, mas ninguém ficou ferido. Conforme as informações da empresa, o motor pegou fogo.

O subtenente do Corpo de Bombeiros Luiz Magno afirmou que quando a equipe chegou no local, o ônibus estava parcialmente queimado. Os bombeiros apagaram as chamas e fizeram o resfriamento do veículo, que foi deixado aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente aconteceu por volta das 9h da manhã. Segundo a Triunfo Concebra, o ônibus saiu de Itumbiara em direção a Goiânia.

Como o nome da empresa responsável pelo ônibus não foi divulgado, o g1 não obteve o contato para pedir mais informações sobre o veículo. O g1 também entrou em contato com a PRF, mas não houve retorno até a última atualização da reportagem.

