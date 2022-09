Uma forte chuva atingiu a cidade de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, no início da tarde desta quinta-feira (22) e várias pessoas passaram por momentos desesperadores com as enxurradas que se formaram na região. Um vídeo mostra o momento em que um motociclista precisa ser socorrido por passageiros de um ônibus por meio de um “cordão humano”.

O caso aconteceu às margens da BR-040, na Avenida Marginal, no Parque Esplanada III. Em outros pontos da cidade registros foram feitos com mais acidentes e transtornos.

A maquiadora Jacinta Alves Gomes também precisou ser socorrida no bairro Jardim Céu Azul, por volta das 13h. A mulher estava com o marido indo de carro buscar o neto de seis anos na escola. Em entrevista à TV Anhanguera, ela disse que o carro começou a encher de água e a criança se desesperou. Então, ela o pegou, siau do veículo e deixou ele em um local seguro. Contudo, ao voltar para o carro para conseguir ajudar o mairod, ela diz que a força da água a derrubou. Seu esposo, Gerson Gomes da Silva, também acabou sendo arrastado pela enxurrada.

O homem precisou ser levado ao médico devido a diversos ferimentos pelo corpo.

Em outro vídeo, um estabelecimento comercial é inundado e as calçadas são cobertas pela água lamosa.