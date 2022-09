Cidades Passageiros e ônibus se confundem na nova Praça Cívica, em Goiânia Após cerca de um ano, finalmente o anel interno voltou a ser usado pelo transporte coletivo, mas ainda falta clareza para usuários do serviço

O anel interno da Praça Cívica, em Goiânia, foi reaberto para a circulação de veículos nesta quarta-feira (15). Com a liberação do fluxo de ônibus do transporte coletivo pela faixa que ficou fechada por um ano, os passageiros enfrentaram dificuldades para localizar onde cada coletivo passava. As linhas ficaram divididas entre os anéis interno e externo, o que não ficou...