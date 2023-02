Dois homens assaltaram um ônibus no Distrito Federal (DF), quando o coletivo saiu do Terminal Sul do Gama com vários passageiros e percorria o caminho até Santa Maria. De acordo com a Polícia Civil do DF (PC), os assaltantes estavam com um revólver e com uma faca.

Conforme informações divulgadas pela PC, o ônibus foi parado enquanto transitava na DF-290. na última quinta-feira (26). Segundo imagens divulgadas pela polícia, o homem que estava com o revólver, saltou a catraca e exigiu que o motorista parasse o coletivo. Em seguida exigiu a entrega de todo o dinheiro que estava no caixa (veja o vídeo acima).

Ainda conforme a polícia, os assaltantes também pediram o dinheiro de alguns passageiros. Logo após o ato, um dos homens desceu pela porta da frente e fugiu correndo para dentro da área de cerrado próximo ao local.

O segundo suspeito, que estaria armado com uma faca, desceu pela porta dos fundos do ônibus. Segundo a PC, os homens não foram identificados e ninguém ficou ferido.