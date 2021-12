Passageiro pagará meia para viagem de até 5 km na Grande Goiânia

A partir de 2022, os usuários do sistema metropolitano de transportes coletivos de Goiânia poderão pagar meia tarifa para usar o serviço no caso de deslocamentos curtos, de até cinco quilômetros (km). Esta é a primeira ideia que vem sendo discutida na Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) com relação ao fim da tarifa única no sistema, em que o passageiro paga atualmente R$ 4,30 a cada trajeto realizado. A medida será aplicada para toda a região metropolitana, mas ainda está em fase de testes para verificar a sua aplicação e se não vai incorrer em prejuízo operacional e financeiro.

Ainda não se sabe, por exemplo, se o serviço seria aplicado apenas se o passageiro estiver em um mesmo veículo ou se poderá fazer integração, desde que mantenha a distância definida. Já se sabe, no entanto, que o benefício não seria acumulativo em um mesmo trajeto, ou seja, seria metade da tarifa, o que hoje ficaria em R$ 2,15, nos primeiros cinco km e a partir de então cobraria mais uma tarifa cheia para o complemento. A ideia é com base na criação de anéis tarifários, mas não seria em um ponto fixo, justamente para beneficiar todos os usuários. Assim, o anel é criado a partir da entrada do usuário no sistema e, caso ande apenas cinco km, o custo seria de meia tarifa.

Não vacinados são 88% das mortes por Covid-19 em Goiânia

Um balanço da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, ao qual O POPULAR teve acesso, mostra que uma maioria expressiva das pessoas que morreram em decorrência da Covid-19, em 2021, na capital, não estava vacinada. Feita em parceria com a Vital Strategies, organização global composta por pesquisadores e especialistas de várias áreas, o cruzamento de dados mostra que 88% dos óbitos ocorreram em quem não havia completado o ciclo vacinal básico (duas doses, se Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca; uma dose, se Janssen). São 2.711 mortes em um universo de 3.081.

Entre as 3.081 pessoas que morreram com Covid-19 e que fazem parte do rastreamento, 2.347 não haviam recebido nem mesmo a primeira dose de vacina de prevenção à doença. Outras 364 haviam tomado a primeira dose e 367 completaram o ciclo básico. Três moradores da capital que receberam a terceira dose, a de reforço, também faleceram por causa do coronavírus Sars-CoV-2.

‘Em Goiás, tudo é novo para mim’, diz novo arcebispo de Goiânia

O arcebispo mineiro dom João Justino de Medeiros Silva, nomeado nesta quinta-feira (9) pelo papa Francisco sucessor de dom Washington Cruz à frente da Arquidiocese de Goiânia, tem passado os últimos dias tentando entender as nuances da missão pastoral que tem pela frente. Ele terá 60 dias para assumir o cargo e se despedir da Arquidiocese de Montes Claros, norte de Minas Gerais, onde exerce o ministério episcopal há quatro anos e meio. Na próxima semana, virá a Goiânia para reuniões preparatórias à sua chegada, com seu antecessor e demais integrantes da Cúria Metropolitana. Será a sua segunda viagem a Goiás.

Em conversa por telefone com O POPULAR, dom João Justino disse que tudo para ele será novo. Sua trajetória religiosa começou em Juiz de Fora, onde nasceu, e continuou em Minas Gerais, com passagens por Belo Horizonte e Montes Claros. “Estou me inteirando das informações de Goiás, da missão pastoral e dos projetos desenvolvidos pela arquidiocese, tanto na ação evangelizadora quanto na área educacional. Agora, com a nomeação, tenho condições de buscar outros dados”, diz.