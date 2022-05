Cidades Passagem para Anápolis e Inhumas aumenta de surpresa, e AGR diz que é ilegal Usuários foram surpreendidos no sábado com aumento em torno de 27% na passagem. As duas linhas que saem da capital são da Viação Araguarina, que foi autuada neste fim de semana

O aumento na passagem de ônibus intermunicipal para as linhas Goiânia/Anápolis e Goiânia/Inhumas neste último sábado pegou usuários de surpresa, causando irritação e fazendo com que a Agência Goiana de Regulação (AGR) emitisse uma nota afirmando que o reajuste é irregular e que a empresa já foi autuada. As duas linhas são feitas pela Araguarina. A tarifa para o...