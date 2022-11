Cidades Passagem será mantida em R$ 4,30 em 2023 na Grande Goiânia Estudos para definir o valor técnico da tarifa só devem ocorrer em janeiro, mas CDTC garante que não haverá aumento para o usuário

A tarifa pública do sistema metropolitano de transporte coletivo de Goiânia deverá ser mantida em R$ 4,30 para 2023, independente do valor da tarifa técnica, que é o calculado a partir do contrato de concessão. A diferença entre eles vai ser bancada pelo subsídio de responsabilidade do Estado de Goiás e das prefeituras de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Caned...