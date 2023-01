Tem início nesta segunda-feira (9) o prazo para cadastramento e recadastramento do programa Passe Livre Estudantil (PLE) para o ano letivo de 2023, em Goiás. O procedimento de cadastro segue até o dia 30 de abril e os cartões do ano anterior já estão inativos.

Para alunos das escolas de Goiânia e Região Metropolitana, é necessário aprovação num cadastro prévio feito pelo site www.juventude.go.gov.br. O estudante deve ser informado via e-mail sobre a aprovação do cadastro. O novo cartão estará disponível em até 15 dias após adesão obrigatória feita em uma unidade Vapt-Vupt. Nesse sentido, é necessário agendar uma data para retirada do cartão pelo site www.vaptvupt.go.gov.br/agendamento.

Para aqueles que estudam na Universidade Federal de Goiás (UFG) e na Universidade Estadual de Goiás (UEG), os cadastros do ano passado serão revalidados automaticamente, já que o ano letivo de 2022 ainda não terminou. O estudante receberá um aviso por e-mail, a partir do dia 10 de janeiro, com informações sobre a retirada do novo cartão. Os ingressantes de 2023 deverão realizar inscrição no programa caso queiram acesso ao benefício.

Anápolis

Em Anápolis, o processo funciona de forma diferente. Quem já é cadastrado deve procurar a sua instituição de ensino para a renovação, enquanto os alunos novatos devem procurar a empresa de Mobilidade Urbana do município (Urban) para se cadastrarem.

Para a inserção dos alunos novatos no programa, é necessário levar cópias do RG e CPF do estudante, além de comprovante de endereço, foto 3x4 e comprovante de matrícula em instituição de ensino da cidade.

Para retirada do cartão, é só ir no terminal urbano da cidade, no setor Central, sete dias após o cadastro. Para ativar o benefício é só comparecer a uma unidade do Vapt-Vupt mediante agendamento prévio no site www.vaptvupt.go.gov.br/agendamento.

Responsáveis pelos órgãos de educação no Estado recomendam que os estudantes façam esses procedimentos o quanto antes, a fim de evitar atrasos e possíveis prejuízos.

O programa Passe-Livre Estudantil

No ano de 2022, o benefício alcançou mais de 84 mil jovens, enquanto o Estado prevê uma capacidade de 110 mil estudantes cadastrados. São disponibilizadas 48 viagens por mês (garantido a ida e a volta da instituição de ensino), e o saldo não é cumulativo.

O PLE funciona nos municípios de Abadia de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

Para mais informações é só acessar os seguintes contatos: (62) 3201-9788 (Ligação), (62) 3201-9748 (WhatsApp), (62) 98306-0294 (WhatsApp), 0800.648.2222 (Redmob).