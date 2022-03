O pastor evangélico goiano cego Osório José Lopes Júnior é suspeito de aplicar golpes em fiéis que ultrapassam os R$ 15 milhões. Com quase 100 mil inscritos no YouTube e mais de 60 mil seguidores no Instagram, o pastor se apresenta nas redes sociais primeiro como empresário e depois como teólogo, conferencista e escritor.

Ele alega aos fiéis que ganhou uma espécie de título, apresentado como Letra do Tesouro Mundial, de R$ 1 bilhão. O pastor ainda diz que conta com a autorização do ministro da Economia, Paulo Guedes, para que o título seja pago. Mas, para isso, precisava receber o dinheiro dos fiéis de igrejas evangélicas, parentes e amigos para conseguir recebe-lo. Ele prometia ganhos de até 100% do valor aplicado assim que os títulos estiverem prontos para ser resgatados.

Osório já chegou a ser alvo de investigação da Polícia Civil de Goianésia, na região Central de Goiás, em 2018. Conforme a investigação da época, fiéis chegaram a vender tudo que tinham para investir com o pastor. Já naquele momento a polícia identificou vítimas em outras cidades e até mesmo fora de Goiás.

Por meio de quebra de do sigilo bancário, os investigadores viram que ele movimentou quantias milionárias e chegava a ostentar, inclusive com aluguel de helicóptero para viajar para outras regiões.

O pastor chegou a comentar em um vídeo no YouTube, que recebe com tranquilidade as críticas e a notícia de que será personagem em matéria do Fantástico, neste domingo (13). Assista: