Cidades Pastor de Goianésia acusado de dar golpes tem canal no Youtube removido Em seus vídeos, Lopes prometia retornos financeiros de “R$ 2 quatrilhões” para quem fizesse aportes em sua conta bancária

O canal do pastor Osório José Lopes, de Goianésia, não está mais disponível no YouTube. A remoção do canal vem logo após um pedido do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que alegou que o perfil na plataforma induzia novas pessoas a serem vítimas de golpe. Lopes é réu pelo crime de estelionato em Goiás. Quem agora tenta acessar o canal ‘Operação Pr. Osór...