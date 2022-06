Cidades Pastor Gilmar falou em abril de 2021 sobre papel que desempenhava no MEC Religioso teria trazido o então ministro Milton Ribeiro para Goiânia exclusivamente para participar de uma entrevista a uma emissora de TV com o deputado federal João Campos e o prefeito Rogério Cruz.

O ex-ministro Milton Ribeiro esteve em Goiânia no dia 9 de abril de 2021 enquanto ocupava o comando do Ministério da Educação (MEC) exclusivamente para uma entrevista para a TV Gazeta na companhia do pastor Gilmar Santos, do deputado federal João Campos (Republicanos) e do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos). O pastor Arilton Moura, braço-direito de Gilmar, e...