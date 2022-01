Cidades Pastora morta com golpes de barra de ferro será velada na tarde desta sexta (14) O sepultamento está marcado para as 10h deste sábado (15)

A pastora Odete Rosalina Marçal, de 80 anos, assassinada na manhã desta sexta-feira (14) a golpes de barra de ferro, será velada a partir das 16h na Igreja Assembleia de Deus do Residencial Rio Verde, em Goiânia. No mesmo local, será realizado um culto fúnebre neste sábado (15), a partir das 8h. O sepultamento está marcado para as 10h do mesmo dia, no Cemitéri...