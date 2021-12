Cidades Pastores que estiveram em evento com possível contaminação de ômicron são testados em Goiânia Um dos líderes religiosos teve resultado positivo para a Covid-19 e amostra será sequenciada. Grupo segue em quarentena e é monitorado

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia testou 40 pastores, moradores de Goiânia, que participaram do evento religioso apontado como possível foco da contaminação de duas moradoras de Aparecida de Goiânia pela variante ômicron, do coronavírus que causa a Covid-19. Um deles teve resultado positivo para a doença. De acordo com a pasta, o pastor, que apresen...