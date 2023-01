Os mais de 100 mil metros quadrados de área verde do Morro da Serrinha, em Goiânia, viraram o centro de um inquérito após a região ser invadida, segundo a Polícia Civil, por autodenominados pastores evangélicos que se estabeleceram e chegaram a criar, de forma irregular, duas igrejas no local. Três pessoas, que se recusam a deixar a região, foram indiciadas por invasão irregular de área ecológica e impedimento de regeneração natural de vegetação.

Ao POPULAR, o titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), Luziano Carvalho, relatou ter identificado uma intensa atividade humana no Morro da Serrinha após a ocorrência de um incêndio, em junho de 2021, que consumiu boa parte da região. “Fizemos investigações, e os indícios eram de que o fogo começou na parte interna do Morro. No entanto, não foi possível atribuir responsabilidade”, afirmou.

Porém, recentemente a Dema confirmou ter recebido denúncias de crimes ambientais e de perturbação na área do Morro, oriundas de uma “intensa atividade de invasão” com destruição da flora, uso de fogo e construção de barracas.

A situação, conforme o delegado, decorreria de um processo irregular de assentamento de líderes religiosos na região. A polícia narra que três autodenominados pastores evangélicos ergueram tendas para servir de igrejas e moradia, denominadas 'Tenda 1º é Deus' e 'Instituto Grupo de Resgate de Almas para Cristo (Igrac)', respectivamente.

Moradia fixa

À polícia, os pastores disseram que já faziam ações religiosas e sociais no Morro, mas que passaram a residir no local há cerca de três anos. Conforme o delegado, todos eles possuem moradia própria em outra região. Um deles, no entanto, possui um casa nos arredores do Morro, de onde ele supostamente, puxava energia elétrica para a tenda.

Ainda segundo Carvalho, houve tentativa de negociação com os indiciados para a desocupação do local, mas sem sucesso. “Alguns pastores realmente tiraram suas tendas e não serão indiciados, mas outros três nós indiciamos [...] A ocupação [da área verde] não se pode dar por viés religioso. Eles estão ali, fazendo cultos. Não estamos aqui para proibir que se façam orações ali no Morro, mas tem que ter disciplina, horários, locais”, destacou.

O delegado informou ter identificado ao menos 13 pontos de irregularidades no Morro da Serrinha, o que inclui descarte irregular de lixo, erosão e degradação da fauna, em decorrência da invasão irregular. A maior parte deles já foi corrigida. Contudo, narra Carvalho, as tendas-igrejas continuam no local. As investigações identificaram, inclusive, que em três pontos a cerca desvia para dentro da área do Morro, para depois voltar a fazer o trajeto normal, o que indica uma interferência para facilitar a movimentação.

Além do indiciamento por invasão irregular e impedimento de regeneração de mata nativa, que pode culminar em até dois anos de prisão, a Dema emitiu recomendações para a região do Morro da Serrinha, que incluem roçagem manual e escolha de dois ou três pontos específicos da região para atividades religiosas, com horário definido para tais.

A reportagem tenta localizar a defesa dos indiciados. O espaço permanece aberto.