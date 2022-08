Nesta terça-feira (23), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), realizou uma operação contra um grupo suspeito de formar uma milícia especializada em grilagem de imóveis urbanos e rurais. A prática consiste na falsificação de documentos para tomar posse ou vender ilegalmente as propriedades.

Durante os mandados de prisão e busca e apreensão, um saco com esmeraldas e um avião foram encontrados. A delegada Débora Melo, da Draco, explicou que os suspeitos atuavam desde 2018. Com apenas uma vítima, o prejuízo chega a R$ 5 milhões. A investigação durou cerca de um ano. Foram cumpridos seis mandados de prisão e 12 de busca e apreensão em Goiânia, Anápolis, Goianápolis, Pirenópolis e Formosa.

“Elas procuram imóveis urbanos ou rurais em situação litigiosa na Justiça ou questões sucessórias, forjam documentação, se apresentam nesses locais como se fossem donas, dizendo que os títulos aquisitivos das pessoas que lá moram não valem, fazem com que os ocupantes saiam de maneira violenta e procuram vender rapidamente essas propriedades para terceiros para ter o lucro econômico”, detalhou a delegada em entrevista à TV Anhanguera.

Investigações prosseguem

A consequência direta é um prejuízo para os dois lados, uma vez que quem comprava os imóveis não conseguia registrá-los em cartório. Além da grilagem, a Operação Evictus identificou que os membros do grupo também são suspeito de atuação com o tráfico de drogas, porte irregular de arma de fogo e estelionato. Os presos seguem à disposição do Judiciário até a conclusão das investigações.

