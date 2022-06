Cidades PC apura as causas da morte de médica de 26 anos que foi encontrada em banheiro de hospital Delegado Tibério Cardoso quer saber o que tinha no frasco encontrado ao lado do corpo da médica e se ele pode ter causado a morte da profissional

As causas da morte da médica Jayda Bento de Souza, de 26 anos, estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Delegado de Pirenópolis, Tibério Cardoso informou que solicitou análise do conteúdo de um frasco encontrado ao lado do corpo da profissional no último sábado. A intenção é saber se ela usou o medicamento, se era algo de uso ordinário, se usava para ficar acordada e...