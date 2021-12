Cidades PC cumpre buscas no apartamento de suspeito de fazer compras com dados da família da ex-mulher O homem teria feito compras nos cartões de crédito da ex-mulher, da ex-sogra e do ex-sogro

A Polícia Civil, por meio do 8ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Goiânia, cumpriu nesta segunda-feira (6), mandado de busca e apreensão em um apartamento no Setor Jardim Goiás, em Goiânia. O alvo era um homem suspeito de utilizar dados bancários da família da ex-mulher para fazer compras pela internet. De acordo com a corporação, o homem obteve as informações sigilo...