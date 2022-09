Cidades PC investiga abandono de material tóxico e contaminante no antigo Hospital Santa Genoveva Polícia apura se material radioativo ficou armazenado no galpão apresentando riscos à população

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Meio Ambiente (Dema), realizou uma vistoria no galpão onde funcionava o antigo Hospital Santa Genoveva, fechado desde 2016 e com falência declarada em 2019. De acordo com o delegado à frente do caso, Luziano Carvalho, a situação é muito grave. “Vamos instaurar inquérito, já que no local eram armazenadas substâncias tóxica...