Um dos crimes mais escabrosos da história policial começa a ganhar peças para montar o misterioso quebra-cabeças que pode envolver dez mortos de uma mesma família. A identificação do corpo de Marcos Antônio Oliveira, de 54 anos, familiar das vítimas até então apontado como um dos possíveis mandantes, mudou a principal linha de investigação.

A série de crimes começou a ser descoberta após o desaparecimento da cabeleireira Elizamar da Silva, de 39 anos, que sumiu junto com os três filhos no Distrito Federal no dia 11. Os corpos foram encontrados carbonizados dois dias depois. Nos dias que se seguiram outros três corpos de membros da mesma família foram localizados e três seguem desaparecidos (confira o quadro). Até o momento, três suspeitos foram presos.

As investigações têm alcançado informações surpreendentes, como o longo tempo em que duas vítimas permaneceram em cativeiro. Renata Juliene Belchior, de 52 anos, e Gabriela Belchior de Oliveira, teriam ficado reféns por 17 dias antes de serem assassinadas e carbonizadas. As duas são, respectivamente, mãe e irmã de Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos, marido de Elizamar e pai das crianças mortas.

A primeira linha de investigação, analisada desde a semana passada, apontava que Thiago poderia ter encomendado os assassinatos junto com Marcos Antônio, seu pai. Essa versão foi sustentada em depoimento de um dos presos. Até o momento, Thiago segue desaparecido.

No entanto, na quarta-feira (18), a Polícia do DF encontrou, no cativeiro em que Renata e Gabriela ficaram, um corpo esquartejado, identificado como sendo o de Marcos. Assim, os investigadores passaram a considerar a hipótese de Thiago e Marcos não terem encomendado os crimes e serem também vítimas dos assassinos.

Nessa linha, o crime foi arquitetado após os suspeitos descobrirem que a família tinha e receberia quantias em dinheiro. Renata, por exemplo, tinha R$ 400 mil pela venda de uma casa. A ex-mulher de Marcos Antônio, Cláudia Regina, que está desaparecida com a filha, vendeu um imóvel em dezembro. Ao POPULAR, o delegado Ricardo Vianna, responsável pelas investigações, disse que a linha de interesse financeiro está prevalecendo. Ainda, que os suspeitos não quiseram mais falar após o primeiro depoimento e por isso ainda não responderam sobre a morte de Marcos, fato que contraria oitiva, de que sogro seria mandante.