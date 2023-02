Com a forte chuva que caiu na tarde desta terça-feira (21), em Goiânia, os pedalinhos do Lago das Rosas foram levados pela água e acabaram invadindo a Avenida Anhanguera, no setor Oeste. Um vídeo mostra que após o temporal um dos pedalinhos do Lago das Rosas foi levado pela correnteza em direção a um posto de combustível (assista acima).

Ao POPULAR, Maria Elenice Pereira, que é moradora e síndica de um prédio na região, explicou que o Lago das Rosas alagou e a água invadiu a pista. “Ninguém passava na Avenida, que ficou toda alagada”, explicou.

Conforme a assessoria da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), os pedalinhos são de responsabilidade do permissionário. O órgão ainda afirmou que já está monitorando o local para verificar qualquer dano causado.

Registros ainda mostram que a Avenida Anhanguera, na plataforma do Eixo próximo ao Lago das Rosas, ficou alagada (veja algumas fotos abaixo).