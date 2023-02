Família denuncia que homem, de 49 anos, foi atropelado de propósito na noite desta terça-feira (14), no Setor Bueno, em Goiânia. Um vídeo feito por testemunhas mostra o momento em que o motorista realiza uma manobra na calçada e passa por cima do pedestre, que cai na faixa para atravessar a rua.

Segundo familiares, Marcelo Roriz Quirino de Andrade estava na calçada quando o motorista deu ré no carro e encostou no pedestre. Neste momento, a vítima deu um tapa no veículo e perguntou: “quer me atropelar?”. Então, o condutor realizou a manobra e passou por cima do pedestre.

A família conta que Marcelo teve mais de sete fraturas pelo corpo e estava gritando de dor. A vítima foi levada para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), que informou que o estado de saúde dele é regular e que ele está consciente e respirando espontaneamente.

O caso será investigado pelo delegado Adriano Costa, do 4º Distrito Policial (DP) de Goiânia. A Polícia Civil (PC) informa que o investigador vai analisar as imagens de câmeras para verificar a dinâmica do fato. “Há a possibilidade de ser um homicídio tentado”, informa a corporação.

Como o nome do motorista não foi divulgado, o POPULAR não pode localizar a defesa dele para um posicionamento até a última atualização desta matéria.

