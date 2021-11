Cidades Pedestre caminha por cima de carro parado sobre faixa, em Caçu Ao atravessar a faixa, o pedestre resolveu passar andando por cima do veículo, seguindo o caminho traçado pela faixa

Um pedestre resolveu agir de maneira inusitada diante de uma infração de trânsito, em Caçu, no sudoeste goiano, a 330 quilômetros de Goiânia. Um carro, do modelo Fiat Uno, estava parado sobre a faixa de pedestre na avenida Idelfonso Carneiro, a principal via do município. A ação foi registrada por uma câmera de segurança. Ao atravessar a faixa, o pedestre resolv...